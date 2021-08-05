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الداخلية تكرم طالبة بكلية الشرطة الفائزة بـ الطالبة المثالية بمهرجان «إبداع»

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الداخلية تكرم طالبة بكلية الشرطة الفائزة بـ الطالبة المثالية بمهرجان «إبداع» الداخلية تكرم طالبة بكلية الشرطة الفائزة بـ الطالبة المثالية بمهرجان «إبداع»

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قامت وزارة الداخلية بتكريم الطالبة ميرنا مصطفى شعبان ، بالقسم الخاص بكلية الشرطة ، بمنحها شهادة تقدير من أكاديمية الشرطة ومكافأة مالية، وذلك لحصولها على المركز الثالث في مسابقة (الطالبة المثالية) خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان (إبداع) الموسم التاسع لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، حيث شارك عدد من طلاب أكاديمية الشرطة في مهرجان (إبداع) الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة في المجالات الأدبية والثقافية والإبتكارات العلمية والمجال الفنى والفنون التشكيلية.

وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على التنسيق والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بهدف دعم وتطوير قدرات طلاب أكاديمية الشرطة وتنمية مهارتهم وتأكيد أواصر التعاون بين طلبة وطالبات كلية الشرطة وطلبة الجامعات، لما توليه الوزارة من إهتمام بالغ في إعداد وتأهيل طلبة كلية الشرطة بأسلوب عصرى متطور وصولاً إلى تخريج أجيال قادرة على حمل رسالة الأمن.

المصرى اليوم

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