عقب اصابته في مواجهة أمنية بالاسماعيلية .. ضابط يحصل على الدكتوراه في القانون الجنائى

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حصل المقدم محمود محمد الشحات ضابط الشرطة الذي أصيب في أحدي المواجهات الامنية، على درجة الدكتوراة في القنون الجنائي.

قالت الداخلية: «إنطلاقاً من الإدراك والوعى بأهمية ودور العنصر البشرى لإرتياد المنظومة الأمنية آفاق التطوير والتحديث، يأتى ضمن أولويات دواعى الإستراتيجية الأمنية المعاصرة تهيئة المناخ المناسب للطاقات البشرية للإنطلاق وتحقيق الجودة والإتقان، وتقوم الوزارة بتقديم كافة سبل الدعم لأبنائها من رجال الشرطة للحصول على مختلف الدرجات العلمية التي تساهم في الإرتقاء بالعمل الأمنى وتطويره».

وأضافت: «وفى هذا الإطار فقد نوقشت في كلية الحقوق جامعة الزقازيق رسالة الدكتوراه التي تقدم بها المقدم محمود محمد الشحات، والذى سبق تعرضه للإصابة إبان فترة عمله بمديرية أمن الإسماعيلية أثناء أداء واجبه الوطنى بعنوان ( التظاهر بين الإباحة والتجريم.. دراسة مقارنة ) ولقد حازت فعاليات المناقشة العلمية ثراء نظراً إلى قوة الأفكار والأطروحات التي تناولتها الرسالة ومن جانبها وافقت لجنة المناقشة على حصول الباحث على درجة الدكتوراه ،وسط فرحة عارمة من الحاضرين».