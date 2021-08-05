تعرف على ضوابط التحويلات بين المعاهد الأزهرية ومدارس التعليم العام

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022.

وأكدت الوزارة على اقتصار التحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس التابعة للوزارة هذا العام على مرحلة التعليم الأساسي – بداية من الصف الثاني الابتدائي حتى الطلاب المقبولين بالصف الثالث الإعدادي بالعام الدراسي 2021 / 2022 بالمعاهد الأزهرية إلى الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم، شريطة أن يتوافق سن القبول الطالب المحول إلى التعليم العام مع سن القبول بالمدرسة المحول إليها بالتعليم العام حال قبوله ببداية المرحلة الابتدائية التي يتقدم ولي الأمر الراغب في التحويل للأزهر بإفادة بسن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل لها حتى يتحقق الأزهر من تطبيق شرط السن.

وأكدت الوزارة على ضرورة أن يكون تطبيق شرط مناظرة السن حتى نهاية المرحلة الابتدائية فقط، مع التأكيد على عدم قبول التحويل للملتحقين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي من الطرفين.

ويكون التحويل بموافقة الجهة المنقول منها الطالب أولا ، ولا يعتد بهذا التحويل إلا بموافقة الجهة المحول إليها.

وشددت الوزارة على المسؤولين عن تحرير نماذج التحويل بالنسبة للجهتين على ضرورة أن يكون مؤرخ تاريخ واضح وإلا فلن يعتد بطلب التحويل.

ويشترط بالنسبة لتحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية النموذجية أو الخاصة إلى الصفوف المناظرة بالتربية والتعليم (المدارس الرسمية للغات ، والمدارس الرسمية المتميزة للغات ، والمدارس الخاصة لغات) النجاح في اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية بجانب دراستهم لمادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى.

وقالت وزارة التربية والتعليم ، إن الطلاب المستنفدين سنوات الرسوب (عامين) في المرحلة الإعدادية بالأزهر لهم الحق في التقدم بالتعليم العام من الخارج (منازل) بعد تسليمهم الملف من المعهد الأزهري المقيدين به؛ ويتم تحويل الطالب من المعاهد الأزهرية لمدارس التربية والتعليم الفني بحالته الموضحة ببيان تدرجه الدراسي (ناجح/راسب) بالعام الدراسي 2021 / 2022.

وشددت الوزارة على عدم جواز تحويل طلاب المرحلة الثانوية بجميع صفوفها من المعاهد الأزهرية لمدارس الوزارة نظرا للتباين الكبير في المواد وطبيعة الدراسة فيها وخضوع إلتحاق الطلاب بالصف الأول الثانوي العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لقواعد قبول خاصة تخالف المعمول بها في الأزهر الشريف.

كما أكدت على أن يكون السماح بالتحويل بين الازهر والتربية والتعليم في الصفوف المتفق عليها بالاتفاق المبرم سلفا شريطة الالتزام بالسن والكثافة بين الجانبين.

وأضافت أنه لابد أن يرفق بطلب التحويل من الازهر بيان إلكتروني بتدرج الطالب في الحلقة المقيد بها موضحا حالته (ناجح/راسب) صادر من الادرة المركزية للامتحانات بالازهر وممهور بشعارها ولا يعتد بإجراءات التحويل دون توضيح هذا البيان.

وأعلنت الوزارة أنه مسموح بالتحويل بين الجانبين طوال شهر أغسطس مع عدم الاستثناء من هذا الموعد من كلا الطرفين ، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات خاصة وأن تلك الضوابط قد تم وضعها في إطار حرص كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والازهر الشريط على تحقيق الصالح العام ، ومراعاة لمصلحة أبنائنا الطلاب.

ويتم تعميم تلك الضوابط على كافة المدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديريات التعليمية للالتزام بتنفيذها والعمل بموجبها مع اعتبار الموضوع هاما وعاجلا وتحت إشراف مديري المديريات.