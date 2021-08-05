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«كنت متأثر جدًا»..عمرو سعد يكشف تفاصيل مكالمة مع الفنانة دلال عبدالعزيز ()

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«كنت متأثر جدًا»..عمرو سعد يكشف تفاصيل مكالمة مع الفنانة دلال عبدالعزيز (فيديو) «كنت متأثر جدًا»..عمرو سعد يكشف تفاصيل مكالمة مع الفنانة دلال عبدالعزيز ()

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تحدث الفنان عمرو سعد عن مكالمة هاتفية أجراها مع الفنانة دلال عبدالعزيز للإطمئنان على حالتها الصحية.

وقال «سعد» في برنامج «بالعربي ET»: «هي طلبت من حسن الرداد (زوج ابنتها إيمي سمير غانم) تكلمني وتسمعني، وهي ماتعرفش موضوع وفاة الفنان سمير غانم (زوجها)».

وتابع: «حسن قالي هحط السماعة جنبها حسيت أنها شالت الأكسجين وكلمتني وكانت بتنهج وبتتكلم بصعوبة وأنا كنت متأثر جدًا بس على الأقل حسيتها بدأت تتكلم».

ولفت إلى أنه يطمئن عليها بشكل مستمر، فيما أشار إلى أن تلك المكالمة كانت مرة واحدة، وكان «سعد» و«عبدالعزيز» جسدا معًا دور الابن والأم في مسلسهما الذي عُرض في شهر مضان 2021 وهو مسلسل «ملوك الجدعنة».

يذكر أن أحداث المسلسل بدأت بعد مقتل صديقهما على، يسرق كلا من سفينة وسرية حقيبة زاهي العتال، والتي تحتوي على الألماس، ويبدأ من هنا الصراع بين زاهي والصديقين سفينة وسرية، وهو إخراج أحمد خالد موسى وتأليف عبير سليمان.

المصرى اليوم

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