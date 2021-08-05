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رفع 110 طن قمامة من مدينة إهناسيا ببني سويف (صور)

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كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء المدن والمراكز والجهات المعنية بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وتنفيذ تكليفات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية، والإجراءات الوقائية لمواجهة ، وتكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدن والقرى، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين في شتى القطاعات.

وقال المحاسب نشأت معبد رئيس مركز ومدينة إهناسيا إنه تم تكثيف الجهود في ملف النظافة، حيث تم الدفع بفرق مجمعة من عمال النظافة ومعدات الحركة الميكانيكية من سيارات نصف نقل ولوادر للقضاء على تجمعات القمامة والتي تمكنت من رفع 110 طن من القمامة والمخلفات بالشوارع الرئيسية والميادين العامة وتفريغ الحاويات ومحيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة والجمع من منازل قرى المركز، بالإضافة إلى تمهيد الطرق وأعمال التجميل وقص وتهذيب الأشجار لإضفاء الوجه الحضاري على شوارع المدينة والقرى، بينما قام قسم صيانة الكهرباء بالوحدة بصيانة وتركيب عدد من كشافات الإنارة العامة بمناطق متفرقة من المدينة.

المصرى اليوم

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