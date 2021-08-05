نائب بـ«الشيوخ» : إرتفاع الإحتياطي الأجنبى يقضى على ظاهرة «الدولرة»

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قال الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ أن ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.609 مليار دولار، في نهاية شهر يوليو 2021، مقارنة بـ 40.584 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2021 بارتفاع قدره نحو 25 مليون دولار دليل قاطع على نجاح سياسيات الاصلاح الاقتصادي المصرى .وقال «الصالحى» في بيان له اليوم، إن قرارات الاصلاح الاقتصادى التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف كانت لها اثارها الايجابية والكبيرة في القضاء نهائياً على ظاهرة «الدولرة» والحد من الاستيراد وزيادة الصادرات المصرية مؤكداً أن مصر كانت في مقدمة دول العالم التي حققت نجاحات اقتصادية واضحة رغم كل التداعيات السلبية لفيروس كورونا والتى اصابت اقتصادات عدد من الدول الكبرى والمتقدمة .

وأشاد الدكتور محمد الصالحى بما حققته مصر من انجازات ومشروعات قومية كبرى في جميع انحاء البلاد في توقيتات قياسية غير مسبوقة عالمياً، مؤكداً ان ماحققته مصر خلال ال7 سنوات الماضية يفوق ماحققته على مدى أكثر من نصف قرن .

تجدر الاشارة إلى أن مصر تستورد بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطى في بعض الشهور.