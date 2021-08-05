أخبار عاجلة

القلعة كامل العدد مع التهامي شيخ المنشدين وجمهور المحافظات يخطف الاضواء -
«تيتيباس» يرفض تطعيم كورونا قبل بطولة أمريكا المفتوحة -
طارق الشناوي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي -
اختيار القطاع الهندسي ضمن مشروع «الابتكار في القطاع الخاص» المقدم من الوكالة الألمانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نائب بـ«الشيوخ» : إرتفاع الإحتياطي الأجنبى يقضى على ظاهرة «الدولرة»

Print
نائب بـ«الشيوخ» : إرتفاع الإحتياطي الأجنبى يقضى على ظاهرة «الدولرة» نائب بـ«الشيوخ» : إرتفاع الإحتياطي الأجنبى يقضى على ظاهرة «الدولرة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ أن ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.609 مليار دولار، في نهاية شهر يوليو 2021، مقارنة بـ 40.584 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2021 بارتفاع قدره نحو 25 مليون دولار دليل قاطع على نجاح سياسيات الاصلاح الاقتصادي المصرى .وقال «الصالحى» في بيان له اليوم، إن قرارات الاصلاح الاقتصادى التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف كانت لها اثارها الايجابية والكبيرة في القضاء نهائياً على ظاهرة «الدولرة» والحد من الاستيراد وزيادة الصادرات المصرية مؤكداً أن كانت في مقدمة دول العالم التي حققت نجاحات اقتصادية واضحة رغم كل التداعيات السلبية لفيروس كورونا والتى اصابت اقتصادات عدد من الدول الكبرى والمتقدمة .

وأشاد الدكتور محمد الصالحى بما حققته مصر من انجازات ومشروعات قومية كبرى في جميع انحاء البلاد في توقيتات قياسية غير مسبوقة عالمياً، مؤكداً ان ماحققته مصر خلال ال7 سنوات الماضية يفوق ماحققته على مدى أكثر من نصف قرن .
تجدر الاشارة إلى أن مصر تستورد بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطى في بعض الشهور.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عضو مجلس إدارة الأهلي ساخرًا من حكام الكرة المصرية :«ساقطين في ثانوية عامة»

عضو مجلس إدارة الأهلي ساخرًا من حكام الكرة المصرية :«ساقطين في ثانوية عامة»

ترتيب الدوري المصري .. الزمالك يتصدر واشتعال صراع الهبوط

ترتيب الدوري المصري .. الزمالك يتصدر واشتعال صراع الهبوط

الكويت.. إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع الهند ومصر وأربع دول أخرى

الكويت.. إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع الهند ومصر وأربع دول أخرى

عضو «حقوق الإنسان» بالشيوخ: سجون مصر شهدت تطورًا كبيرًا في عهد السيسي

عضو «حقوق الإنسان» بالشيوخ: سجون مصر شهدت تطورًا كبيرًا في عهد السيسي