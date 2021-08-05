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طلب رشوة لتمرير مخالفة بناء..إحالة موظف للنيابة العامة وإستبعاده من موقعه بأسوان

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طلب رشوة لتمرير مخالفة بناء..إحالة موظف للنيابة العامة وإستبعاده من موقعه بأسوان طلب رشوة لتمرير مخالفة بناء..إحالة موظف للنيابة العامة وإستبعاده من موقعه بأسوان

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قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إحالة أحد الموظفين الذي يعمل فني تنظيم بإحدى الوحدات القروية بنطاق مركز ومدينة أسوان إلى النيابة العامة مع استبعاده من موقعه الوظيفي، وذلك بعد قيام مواطنه بتقديم شكوى للمحافظ تتهم فيها الموظف بطلب رشوة مالية قدرها 5 ألاف جنيه نظير عدم تحرير محضر مخالفة أعمال مباني .

وأشاد اللواء أشرف عطية بالموقف الإيجابي للمواطنة الشاكية والذي ساهم في مواجهة الفساد بشكل مباشر، مطالباً المواطنين بالإيجابية والإبلاغ عن أي حالات مشابهة وخاصة أنه تم خلال العام الحالي إحالة العديد من حالات الفساد الإداري والمالي سواء للنيابة العامة أو النيابة الإدارية أو الشؤون القانونية بمختلف مستويات الدرجات الوظيفية، وأيضاً بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وبعض القطاعات الخدمية والتي وصلت إلى 62 حالة تم توقيع الجزاءات لبعضهم وجارى التحقيق في البعض الأخر.

وأكد أشرف عطية على حرص المحافظة بكافة أجهزتها بمواجهة الفساد بكافة صوره مع القضاء على بؤر الإهمال والتراخي في مختلف المواقع الخدمية من أجل تحسين الأداء ودفع عجلة العمل وتلافى كل السلبيات بما يعود بالنفع على أهالى المحافظة، وشدد أشرف عطية بأنه لن يسمح لأى متكاسل أو فاسد بأن يعوق عجلة البناء والتنمية حيث سيتم إستبعاده وبتره دون تردد ولاسيما أن مكافحة الفساد والإنضباط الإدارى تتم بمنتهى الشدة والحزم مع تطبيق القانون على الجميع بعدالة ودون تميز وهو الذي سيتواكب مع الإستمرار في تجهيز الصف الثانى من الكوادر الشبابية لدفع دماء جديدة لشرايين العمل التنفيذى، فضلاً عن الإعتماد على منظومة التحول الرقمى في فصل متلقى الخدمة عن مؤديها .

المصرى اليوم

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