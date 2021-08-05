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أمن المنافذ: أحباط تهريب بضائع أجنبية داخل شحنة إكسسوار حريمى

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أمن المنافذ: أحباط تهريب بضائع أجنبية داخل شحنة إكسسوار حريمى أمن المنافذ: أحباط تهريب بضائع أجنبية داخل شحنة إكسسوار حريمى

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أكدت معلومات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ قيام (مالك شركة بالجيزة) بإستيراد حاوية مشمولها (إكسسوار حريمى) من إحدى الدول عبر ميناء السخنة، وقيام الشركة بإخفاء بضائع أجنبية الصنع ومحظور دخولها البلاد إلا بتصريح من الجهات المختصة، مخالفاً لما ورد بالمستندات بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة.
عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الحاوية في حضور (مفوض من قبل صاحب الشأن)، ولقد أسفرت أعمالها عن ضبط (10) طرود بداخلهم (300) عبوة بإجمالى (270٫000 كبسولة فيتامينات تحوى مادة سائلة تستخدم كمستحضرات تجميل غير مثبتة بالمستندات) بالمخالفة للقانون، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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