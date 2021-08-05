أبرزهم ألابا.. 5 لاعبين سيعتمد عليهم ريال مدريد بشكل لافت في الموسم المقبل

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في غضون أقل من أسبوعين من الآن، سيبدأ ريال مدريد موسمًا جديدًا. مع عودة المدرب السابق كارلو أنشيلوتي إلى النادي لفترة ولايته الثانية، هناك الكثير من الآمال، بالنظر إلى كل ما أنجزه خلال فترته الأولى.

ومع ذلك، هبت رياح التغيير في سانتياجو برنابيو هذا الصيف، حيث غادر ثنائي الدفاع سيرجيو راموس ورافائيل فاران. انضم القائد إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بعد 16 عامًا مجيدًا في العاصمة الإسبانية، بينما انتقل فاران إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفي الوقت نفسه، عاد لاعبون مثل جاريث بيل ومارتن أوديجارد ولوكا يوفيتش من فترات الإعارة الناجحة ولديهم نقطة لإثباتها.

بعد أن أنهى الموسم الماضي بلا لقب، سيسعى لوس بلانكوس إلى استعادة توازنه والفوز ببعض الألقاب.

فيما يلي خمسة لاعبين قد يعتمدون عليهم أكثر من غيرهم خلال موسم 2021-22:

5- تيبو كورتوا:

بعد موسم أول صعب في ريال مدريد، وجد تيبو كورتوا أفضل مستوياته ولم ينظر إلى الوراء بعد ذلك.

لقد لعب دورًا رئيسيًا في فوزه بلقب الدوري 2019-20، حتى أنه فاز بجائزة القفاز الذهبي، وكان أيضًا من بين أفضل اللاعبين أداءً خلال حملة الموسم الماضي بلا ألقاب.

أعاد حارس تشيلسي السابق تسديدته إلى مكانته باعتباره من بين الأفضل في هذا المركز، وسيكون تدخله مرة أخرى حاسمًا في المساعدة على الفوز بالمباريات الكبيرة هذا الموسم.

4- مارسيلو:

على رغم أن مارسيلو كان شخصية هامشية خلال السنوات الثلاث الماضية لكنه لاعبًا مهمًا في تشكيلة الفريق الملكي، خاصة بعدما رحل راموس وأصبح النجم الدولي البرازيلي هو القائد الأول للريال.

لم يعد البرازيلي هو القوة المحسوبة التي اعتاد أن يكون عليها، ولكن يتعين عليه الآن الارتقاء إلى دوره القيادي الجديد.

واشتهر مارسيلو بشكل أساسي باندفاعه الهجومي، حيث وضع الكثير من التمريرات العرضية لأمثال رونالدو وبنزيما وبيل، بينما كان يسجل الأهداف في اللحظات الكبيرة أيضًا.

الآن بعد أن أصبح قائد ريال مدريد الجديد، من المؤكد أن مارسيلو سيلعب دورًا حاسمًا داخل المستطيل الأخضر وفي غرف الملابس.

3- لوكا مودريتش:

يتحدث الكثير عن اللاعب إذا كان مدرجًا في هذه القائمة حتى في سن 35 عامًا. لكن لوكا مودريتش ليس مخضرمًا عاديًا.

كونه يبلغ من العمر 36 عامًا في غضون شهر واحد فقط، فإن النجم الكرواتي هو الترس الحيوي الذي يحافظ على عمل آلة ريال مدريد. إنه يغطي كل قطعة من العشب إما بحثًا عن الكرة أو توزيعها، وضرب المُنافس بتمريراته ورؤيته الرائعة.

هذا هو مدى أهميته للوس بلانكوس وبدونه، لا يعمل خط الوسط بالشكل الصحيح. إذا كان لوكا مودريتش في حالة جيدة، فإن الفريق يؤدي بشكل جيد.

2- ديفيد ألابا:

بدون الحراس القدامى سيرجيو راموس ورافائيل فاران في خط الدفاع، يحتاج ريال مدريد إلى قائد جديد في الدفاع. لحسن الحظ، لديهم ديفيد ألابا.

ينضم النجم النمساوي إلى لوس بلانكوس بعد 11 عامًا رائعًا مع بايرن ميونيخ، لذا فإن التوقعات مرتفعة بشكل طبيعي. علاوة على ذلك، لا يزال يبلغ من العمر 29 عامًا فقط.

ألابا هو من بين أفضل المدافعين في جيله ويمتلك القدرة على العمل من مواقع مختلفة في الدفاع، مما يوفر بعض المرونة التكتيكية التي تمس الحاجة إليها.

براعته في الكرات الثابتة لا يعلى عليها. ألابا أيضًا على دراية بتكتيكات أنشيلوتي، بعد أن لعب بالفعل تحت قيادة الإيطالي في بايرن ميونيخ.

يتطلع ريال مدريد إلى إعادة البناء بعد خيبة الأمل في الموسم الماضي ومن المؤكد أن ألابا سيلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق ذلك.

1- كريم بنزيما:

عندما رحل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، توقع الكثيرون أن الفريق سيُعاني في الناحية الهجومية.

حتى ظهر بنزيما بوجهه الحقيقي، لقد كان هناك في طليعة كل نجاحات لوس بلانكوس في العقد الماضي، لكنه دائمًا ما طغى عليه تألق رونالدو اللافت.

ومع ذلك، بعد رحيل الرقم سبعة إلى يوفنتوس، قائد النجم الدولي الفرنسي هجوم الريال في المواسم الثلاثة الماضية واستطاع تسجيل 29 هدفًا.

بطبيعة الحال، سيعتمد عليه ريال مدريد مرة أخرى، حيث سيكون شكل بنزيما الغني أمام المرمى عاملاً دافعًا في بحثه عن الألقاب.