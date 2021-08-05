محافظ المنوفية: متابعة ميدانية مستمرة لمشروعات أنظمة الري الحديث

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نظمت مديرية الموارد المائية والرى ومديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بالمنوفية، الخيمس، مؤتمرا مشتركا من أجل توعية الفلاحين بأهمية التحول من الرى التقليدى إلى أنظمة الرى الحديث بهدف تحقيق تنمية زراعية شاملة والحفاظ على الرقعة الزراعية وتعظيم الاستفادة منها.

أشار وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية إلى أهمية التحول إلى أنظمة الرى الحديث لما يساهم في تحقيق أقصى إستفادة ممكنة لكل قطرة مياه وإعطاء المحصول حقه ونصيبه المقرر من المياه والذي يساهم في الحصول على أعلى إنتاجية للفدان، مشيرا إلى السلبيات التي تعاني منها الأراضي الزراعية في ظل نظام الرى بالغمر، موجها مديرى الجمعيات الزراعية بضرورة توعية المزارعين بأهمية الرى الحديث وتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لهم.

ومن جانبها، أوضحت مدير إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام إلى أنه منذ بداية المشروع وحتى الآن تم تسليم عدد 87 عقد ضمن مبادرة محافظ المنوفية لتنفيذ مشروعات أنظمة الري الحديث والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التابع لمحافظة المنوفية بواقع 121 فدان و18 قيراط بإجمالي تمويل مليون و221 ألف جنية، مشيرة إلى المتابعة الميدانية لآليات تطبيق نظم الري الحديث وذلك للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال على أرض الواقع وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمزارعين.

جدير بالذكر أنه سبق وقام محافظ المنوفية برفع القيمة التمويلية لمشروع أنظمة الرى الحديث من 10 آلاف إلى 12 ألف جنية للفدان الزراعي كدعم من المحافظة للمزارعين، فضلا عن تخفيض سعر الفائدة من 7 % إلى 5،5 %، ورفع الحد الأقصى للإقراض لتصل إلى 20 ألف جنيه، فضلا عن مد سن المقترض من 55 سنة إلى 60 سنة، ومد فترة السداد إلى سنتين ونصف، بالإضافة إلى تسهيل كافة الإجراءات المتبعة بالمشروع بكل وحدة محلية لضمان نجاح التجربة وذلك في إطار المشروع القومي لتعظيم الرقعة الزراعية.