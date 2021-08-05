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«الأمن العام»: ضبط 103 قضية مخدرات وتنفيذ 49523 حكما قضائىا

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«الأمن العام»: ضبط 103 قضية مخدرات وتنفيذ 49523 حكما قضائىا «الأمن العام»: ضبط 103 قضية مخدرات وتنفيذ 49523 حكما قضائىا

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن،وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (32) قطعة سلاح نارى، (103) قضية مخدرات وتنفيذ (49523) حكم قضائى متنوع
قالت الداخلية: «في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية ،فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة ضبط 32 قطعة سلاح نارى، مع 30 متهما».

وأضافت: «في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (49523) حكم قضائى متنوع، وضبط (103) قضية مخدرات، بإجمالى (109) متهما، و13 هارب و12 متهما للقيام باعمال بلطجة، وضبط (340) دراجة نارية مخالفة«.

وتابعت: «كما تم ضبط27401 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص (52) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم» .

المصرى اليوم

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