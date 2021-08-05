طوكيو 2020 .. هايدي عادل في المركز السادس مكرر بمنافسات السلاح للخماسي الحديث

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حتلت لاعبتا المنتخب الوطنى للخماسي الحديث هايدي عادل وأميرة قنديل المركز السادس مكرر والمركز 20 على الترتيب بعد نهاية منافسات جولة السلاح الترتيبية بالدور النهائي، في أولمبياد طوكيو 2020.

وجاءت هايدي عادل في المركز 11 (السادس مكرر) برصيد 220 نقطة من الفوز في 20 مباراة والخسارة في 15 مباراة.

واحتلت أميرة قنديل المركز 20 برصيد 198 نقطة من الفوز في 18 مباراة والخسارة في 17 مباراة.

وتستكمل منافسات نهائي السيدات غدا الجمعة بخوض منافسات السباحة ونقاط السلاح والإضافية والفروسية ثم الليزر رن، قبل تتويج الفائزين بالميداليات.

وتضم بعثة مصر للخماسى الحديث: أحمد أشرف حامد، وأحمد أسامة الجندي، وأميرة أحمد قنديل، وهايدي عادل مرسي كلاعبين أساسيين بالإضافة إلى إسلام حامد وسلمي أيمن في الاحتياط.

وتأهل الخماسي الحديث للأولمبياد بالحد الأقصى من اللاعبين المسموح به وهو 4 لاعبين: لاعبان ولاعبتان.

وتمتلك مصر حتى الآن 3 برونزيات حصدها هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو، ومحمد إبراهيم كيشو في المصارعة الرومانية.