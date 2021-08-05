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خفض درجات القبول بمدارس التعليم الثانوي والرياضى والفني بالمنيا (تعرف عليها)

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وافق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الخميس، على تخفيض درجات القبول بمدارس التعليم الثانوي العام والتعليم الفني والثانوي الرياضي، للعام الدراسي 2021 / 2022، من 230 درجة لتصبح 225 درجة للقبول بالثانوي العام و215 للثانوي الرياضي، وذلك لاستكمال الاعداد المطلوبة، ونظرًا لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس وتحقيقًا للمصلحة العامة للطلاب.

من جانبه، أوضح محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن مجموع القبول بالثانوي العام أصبح 225 بتخفيض 5 درجات عن الحد الأدنى المعتمد وهو 230، كما تم تخفيض مجموع القبول بالمدارس الرياضية (بنين – بنات) 10 درجات عن التعليم الثانوي لتصبح 215 درجة حتي استكمال الاعداد المطلوبة، بالإضافة لتخفيض مجموع القبول ببعض المدارس بالتعليم الفني طبقا للمقترحات المقدمة، على ان يتم التسجيل على الموقع الإلكتروني للمرحلة الثانية بداً من 12/8/2021.

كان محافظ المنيا اعتمد في شهر يونيو الماضي، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والخاص على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2021 / 2022، حيث تم تحديد مجموع 230 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، ومجموع 190 كحد ادنى للقبول بفصول الخدمات بالتعليم الثانوي العام، ومجموع 180 درجة كحد ادنى للقبول بالصف الأول الثانوي الخاص.

خفض درجات القبول بالمدارس الثانوية بالمنيا
خفض درجات القبول بالمدارس الثانوية بالمنيا

المصرى اليوم

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