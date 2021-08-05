موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا .. والقنوات الناقلة

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يلتقي الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في إطار الجولة 23 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأمل المارد الأحمر في مواصلة سلسلة الانتصارات بعدما تغلب على وادي دجلة بنتيجة 2-1 في رحلة الحفاظ على لقبه المفضل، فيما يبحث الضيوف عن انطلاقة جديدة بعد عودة المدير الفني هيثم شعبان.



يتقاسم حامل اللقب صدارة جدول ترتيب الدوري المصري مع نادي الزمالك بعدما جمعا 61 نقطة في صراع كروي تاريخي.

ويتواجد سيراميكا كليوباترا عند المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة من 27 مباراة بفارق 5 نقاط عن إنبي صاحب المركز السابع برصيد 38 نقطة.



من المتوقع أن يخوض الأهلي مباراة سيراميكا كليوباترا بتشكيل مختلف عن مواجهة وادي دجلة الأخيرة وذلك بعد انتظام عناصر المنتخب الأولمبي في تدريبات المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

واقترب محمد الشناوي من استعادة مكانه الأساسي في حراسة مرمى المارد الأحمر وسيدعم أكرم توفيق خيارات الجهاز الفني في مركز الوسط الدفاعي والجبهة اليمنى فضلاً عن جهود طاهر محمد طاهر وصلاح محسن في الناحية الهجومية.

والتشكيل الأقرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – بدر بانون – أيمن أشرف – محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات.

المهاجم الصريح: محمد شريف.