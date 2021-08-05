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بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:53 صباحاً
وزارة التربية والتعليم تحجب نتيجة طالبين تسببا فى تسريب نتيجة الثانوية العامة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 03:25 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
تشييد اول جامعة للهندسة التقنية في طرطوس
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 05 أغسطس 2021 12:48 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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