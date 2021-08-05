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وزيرة الصحة تستعرض موقف تعاقد وتوريد لقاحات كورونا إلى .. ومواعيد وصولها المتوقعة

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وزيرة الصحة تستعرض موقف تعاقد وتوريد لقاحات كورونا إلى مصر.. ومواعيد وصولها المتوقعة وزيرة الصحة تستعرض موقف تعاقد وتوريد لقاحات كورونا إلى .. ومواعيد وصولها المتوقعة

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قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، الخميس، عرضًا حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا محليًا وعالميًا، وموقف مٌتغيرات الفيروس، وجهود التعامل معه، بالإضافة إلى جهود توفير اللقاحات المضادة لهذا الفيروس، وموقف استخراج شهادات التطعيم المميكنة.

وتناولت الدكتورة هالة زايد الخريطة المحدثة الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والتي تقيم مستويات الوضع الوبائي لانتشار حول العالم، مشيرة إلى أن هذه الخريطة صنفت ضمن المستوى الثاني، الذي يشير إلى أن خطر انتشار وتأثير فيروس كورونا «متوسط» بمصر.

وسلطت وزيرة الصحة والسكان الضوء على الموقف الحالي لتعاقد وتوريد لقاحات «ساينوفارم» و«ساينوفاك»، و«سبوتنيك»، و«استرازينيكا»، بالاضافة إلى المواعيد المتوقعة لوصول جرعات لقاحات «جونسون آند جونسون»، و«استرازينيكا»، و«فايزر» خلال شهر أغسطس الحالي، وتطرقت إلى موقف توفير الأكسجين، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي يصل إلى 3.3 مليون لتر.

وفي سياق متصل، نوهت الدكتورة هالة زايد إلى أن الدراسة التي أجرتها مصر كجزء من التجارب الإكلينيكية مع منظمة الصحة العالمية على عقاري «Bamlanivimab plus Etesevimab»، كشفت عن مدى فاعلية العقاريين في الحالات الخفيفة والمتوسطة من مصابي فيروس كورونا، والتي ساهمت في تخفيف المضاعفات التي تستوجب دخول المستشفيات والعناية المركزة، وتقليل حالات الوفاة مقارنة بالمرضى الذين لم يتلقوا العلاج، لافتة إلى أنه تم التعاقد على العقارين المذكورين، وجار استقبال هذه الجرعات قريبًا وإضافتها إلى بروتوكول العلاج.

المصرى اليوم

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