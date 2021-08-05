تحصين 252 ألف و542 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في المنوفية

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تابع محافظ المنوفية أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمي الوادي المتصدع والتي أطلقتها وزارة الزراعة، مشيرا إلى أنه تم تحصين 252 ألف و542 رأس ماشية منذ بداية الحملة وحتى أمس الأربعاء، مؤكدا على تقديم كافة أوجه التسهيلات والدعم للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وخلق بيئة غذائية آمنة للمواطنين.

وأوضح الدكتور عادل عبدالمنعم مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية أنه تم البدء في أعمال الحملة يوم 26 يونيو الماضى تحت رعاية محافظ المنوفية، وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها، مشيرا إلى أنه يتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أنه تم تحصين الأبقار والجاموس والأغنام على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة بنسبة 67،5% وجارى استمرار أعمال الحملة للوصول إلى المستهدف.