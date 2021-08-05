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مصرع شخص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص بكورنيش أسوان

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مصرع شخص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص بكورنيش أسوان مصرع شخص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص بكورنيش أسوان

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لقي شخص مصرعه وأصيب 14 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص على طريق كورنيش أسوان الجديد أمام قرية بهاريف.

تلقي مركز شرطة أسوان إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص رقم ( 7143 ص وع ) بطريق كورنيش النيل الجديد أمام قرية بهاريف ما اسفر عن وجود حالة وفاة واصابات.

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بتفقد موقع الحادث لمباشرة نقل جثمان المتوفى والمصابين من خلال 12 سيارات إسعاف، ثم توجه السكرتير العام إلى مستشفى أسوان الجامعى رافقه خلالها الدكتور أشرف معبد مدير عام المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية والاطمئنان على تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة بأقسام الأستقبال والطوارئ والعظام والتجميل وتنوعت الإصابات ما بين حالات خطرة ومتوسطة وكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

ووجه السكرتير العام إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين حتى يتماثلوا للشفاء وخروجهم بحالة جيدة، بجانب قيام مديرية التضامن الإجتماعى بصرف الإعانات العاجلة لأسر المتوفي في الحادث، بالإضافة إلى صرف الإعانات للمصابين طبقاً للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

المصرى اليوم

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