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إنشاء ورفع كفاءة 32 وحدة بيطرية في المنيا ضمن مبادرة حياة كريمة

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إنشاء ورفع كفاءة 32 وحدة بيطرية في المنيا ضمن مبادرة حياة كريمة إنشاء ورفع كفاءة 32 وحدة بيطرية في المنيا ضمن مبادرة حياة كريمة

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أكد الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إنشاء ورفع كفاءة وإحلال وتجديد 32 وحدة بيطرية، داخل مدن وقري 5 مراكز، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

وقال «عثمان» إن مبادرة حياة كريمة سوف تساهم بشكل جاد في المساهمة في زيادة الإنتاج الحيواني والداجني، وتنمية الريف المصري، وتقديم رعاية وتوعية للمربين.

من جانبه، قال المحافظ اللواء أسامة القاضي، إن مبادرة حياة كريمة تتضمن تطوير خمس مراكز بالكامل بالمحافظة، بإجمالي ١٩٢ قرية وما يقرب من ٨٠٨ تابع، مؤكدا تقديم الخدمات لكل قرية وتابع، ١٤ قطاع من المشروعات تشمل صرف صحي،مياه شرب،كهرباء وإنارة، مراكز شباب، وغيرها.

المصرى اليوم

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