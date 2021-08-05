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طالب عدد من نواب البرلمان، وزارة الصحة بالعمل على حل أزمة تلقيح المصريين بالخارج، وإعطائهم لقاحات معتمدة من مختلف الدول، بعد شكوى البعض من أن بعض الدول لاتعتمد بعض اللقاحات .

وأكد النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، على أهمية أن تقوم وزارة الصحة بالإسراع في استيراد شحنات من اللقاحات المعتمدة لدى الدول المختلفة مثل استرازينيكا ومودرنا وفايزر وجونسون آند جونسون، وذلك لتطعيم المصريين المسافرين للخارج، خاصة بعد قرار الدول المختلفة بمنع دخول غير الملقحين بلقاحات تعتمدها لأراضيها، فيما لا تعتمد أغلب دول الخليج لقاح سينوفارم لديها وهو الأكثر انتشارًا بمصر.

وقال النائب أن على وزارة الصحة تطعيم المسافرين باللقاحات التي تسمح بها الدول المختلفة، واعتبار ذلك أولوية قصوى لوزارة الصحة لأهمية المسافرين للخارج ودورهم الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بتحويلاتهم المالية.، مشيرًا إلى أن وزيرة الصحة وعدت بتوفير مليون جرعة من فايزر لتطعيم المصريين المسافرين للخارج، إلا أنه حتى الآن لم تتوفر اللقاحات، مما قد يشكل أزمة كبرى وقد يعرقل عودة المصريين المسافرين للخارج .

وأشار إلى أن لجنة الصحة بالنواب، طالبت الوزارة بسرعة حل أزمة تطعيم المصريين المسافرين للخارج منذ ما يقرب من شهر ووعد مسؤولو وزارة الصحة بتوفير اللقاحات المعتمدة لدى الدول المختلفة، خاصة بعد توقف المفاوضات مع الشركة المصنعة لجونسون آند جونسون باعتباره أسرع اللقاحات حيث يؤخذ كجرعة واحدة، وتشترط الدول المختلفة للسماح لأى مواطن لدخول أراضيها بأن يمضي على تلقيه اللقاح 15 يومًا، فيما تسعى وزارة الصحة لاستيراد مليون جرعة من لقاح فايزر الذي تكون المدة بين الجرعة الأولى والثانية ثلاثة أسابيع .

من جانبه قال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن المكاتب التي خصصت بمختلف المحافظات ستكون وسيلة إيجابية لاستخراج شهادات التلقيح في وقت قليل، وأنه من الضروري أن يتم متابعة وتنفيذ هذه الإجراءات من الجهات المعنية، حتى لا يتم وضع أي عراقيل أمام راغبي السفر، وحتى تحقق هذه المكاتب رسالتها وتسهيلاتها للمواطنين بكل سهولة ويسر.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن إتاحة التسجيل على الموقع الإلكتروني أيضا بجانب المكاتب تسهيل جديد من شأنه أن ييسر الإجراءات حتى لا يحدث أي زحام على هذه المكاتب في ظل الأعداد الكبيرة المستهدفة من أجل الحصول على هذه الشهادات، موجها الشكر للحكومة والدكتورة هالة زايد على هذه الخطوة التي تصب في صالح المواطنين المصريين العائدين للخارج.

وكانت وزيرة الصحة هالة زايد، كشفت أنه تم تجهيز 125 مكتبا موزعة على جميع محافظات الجمهورية بكافة التجهيزات اللازمة لتسجيل البيانات وطباعة الشهادات المميكنة بـQR code، لتقديم اللقاحات للمسافرين وذكرت أن الحجز يتم عبر البوابة الإلكترونية الخاصة باللقاح، ويكون الموعد المحدد خلال 72 ساعة من التسجيل كما أن الوزارة أضافت مراكز تطعيمات المسافرين على الموقع المخصص للتسجيل للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وعلى صعيد أزمة فيروس كورونا تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن الاستعداد للموجة الرابعة لجائحة كورونا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن جميع التوقعات تشير إلى وقوع موجة رابعة في مستهل شهر سبتمبر المقبل، وهذا بدوره يتطلب وضع أكثر من سيناريو للتعامل مع الوضع حينذاك، خاصة وأن التقارير تحذر من متحور كورونا «دلتا» الذي لم يظهر في مصر حتى الآن، ولكن يجب وضع جميع السيناريوهات في الاعتبار، لتفادى وقوع أي أزمات قد تؤثر على المنظومة الصحية بشكل عام وينعكس على المواطنين بشكل خاص.

وطالب عضو البرلمان، بتدشين المزيد من حملات التوعية للمواطنين، وأن يكون للمجتمع المدني دور، ويتم عمل نشرات في مختلف وسائل الإعلام للتوعية والتحذير من الموجة الرابعة المرتقبة، خاصة بعد حالة التراخي، فعلى الرغم من انخفاض مستوى الإصابة إلا انها لم تصل لزيرو إصابة، وهذا يعني أن الأزمة مازالت قائمة مما يستوجب المزيد من الحذر والحيطة وعدم التراخي خلال الفترة المقبلة، حتى من حصلوا على اللقاح عليهم أن يكونوا أكثر التزاما ليكونوا قدوة لغيرهم.

وأشاد عضو البرلمان، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة منذ بدء الجائحة العالمية وحتى الآن، حيث ساهمت تلك الجهود بقوة في عدم تفشي الفيروس في المجتمع، بالإضافة لحزمة القرارات التي استهدفت الفئة البسيطة ومحدودي الدخل بصورة مباشرة، ولهذا يجب استكمال هذه الإجراءات للحفاظ على ما تم تحقيقه خلال الفترة السابقة.