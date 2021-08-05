تدريبات استشفائية وتقسيمة قوية للأهلي استعدادًا لمباراة سيراميكا

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وشارك أيمن أشرف في المران الجماعي بعد تعافيه من نزلة البرد التي اشتكى منها، كما شارك محمد الشناوي وناصر ماهر في المران بعد انتهاء الراحة التي حصلا عليها عقب العودة من اليابان والمشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

وليد سليمان

وواصل وليد سليمان برنامجه التأهيلي على هامش مران الأهلي، وقام بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وتصدر الأهلي مسابقه الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة بعد الفوز الذي حققه أمس على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام المؤجلة من الجولة الـ22 في بطولة الدوري.

ورفع محمد شريف رصيده من الأهداف إلى17 هدفا يتصدر بها سباق هدافي مسابقة الدوري حتى الآن.