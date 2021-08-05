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الشناوي وناصر ماهر يعودان للتدريبات الجماعية لفريق الأهلي

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الشناوي وناصر ماهر يعودان للتدريبات الجماعية لفريق الأهلي الشناوي وناصر ماهر يعودان للتدريبات الجماعية لفريق الأهلي

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عاد محمد الشناوي، وناصر ماهر، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد الراحة التي حصلا عليها، مع سداسي الأهلي الذين شاركوا مع الأولمبي في أولمبياد طوكيو.
وشارك الشناوي وناصر ماهر في مران الأهلي الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها مساء السبت المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وحصل لاعبو المنتخب الأولمبي على راحة من التدريبات الجماعية بعد عودتهم من اليابان، فيما يعد صلاح محسن هو اللاعب الوحيد الذي انضم إلى قائمة الفريق في مباراة وادي دجلة التي أقيمت أمس.
ويستعد الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المؤجلة من الجولة 23 في مسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت المقبل على استاد الأهلي we السلام.
وحقق الأهلي الفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أمس ورفع رصيده إلى ٦١ نقطة يتصدر بها سباق الدوري الممتاز.
وعزز محمد شريف مهاجم الفريق صدارته لقائمة هدافي الدوري برصيد ١٧ هدفا، فيما سجل الأهلي في ‏البطولة إلى الآن ٥٦ هدفا.
ومن المقرر أن يدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الجمعة استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا، التي يسعى خلالها ‏الفريق لتحقيق الفوز وقطع خطوة جديدة في مشوار الحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز.‏

المصرى اليوم

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