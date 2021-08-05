أيمن أشرف يعود لتشكيلة الأهلي أمام سيراميكا بالدوري

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أشارك يمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة الدوري الممتاز أمام سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت المقبل على استاد الأهلي we السلام والمؤجلة من الجولة 23 في البطولة.

وشارك أيمن أشرف في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من نزلة البرد التي اشتكى منها قبل مباراة وادي دجلة التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم بدون راحة؛ استعدادا لمباراة سيراميكا، وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن مباراة سيراميكا.

وتصدر الأهلي مسابقه الدوري الممتاز برصيد61 نقطة بعد الفوز الذي حققه على وادي دجلة في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ستاد الأهلي we السلام المؤجلة من الجولة22 في بطولة الدوري.

ورفع محمد شريف رصيده من الأهداف إلى 17هدفا يتصدر بها سباق هدافي مسابقة الدوري إلى الآن.

ويلعب الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، السبت المقبل، ثم الإسماعيلي، الأربعاء 11 أغسطس، وإنبي السبت 14 أغسطس، وطلائع الجيش، ‏الثلاثاء 17 أغسطس، والمصري، الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة ‏أحد يومي ٢٣ و٢٤ أغسطس وأمام أسوان أحد يومي ‏‏٢٦ و٢٧ أغسطس.‏