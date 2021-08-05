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ملكية ينبع.. الرئيس التنفيذي للهيئة يتفقد عددًا من مشاريع الشؤون الفنية

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ملكية ينبع.. الرئيس التنفيذي للهيئة يتفقد عددًا من مشاريع الشؤون الفنية ملكية ينبع.. الرئيس التنفيذي للهيئة يتفقد عددًا من مشاريع الشؤون الفنية
القرشي قدّم شكره لفريق عمل قطاع التشغيل والصيانة لجهودهم المبذولة

ملكية ينبع.. الرئيس التنفيذي للهيئة يتفقد عددًا من مشاريع الشؤون الفنية

تَفَقّد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف القرشي، عددًا من مشاريع قطاع الشؤون الفنية بينبع الصناعية؛ حيث قدّم المهندس محمد الخميس، شرحًا عن مشروع إنشاء مبنى حرس الحدود والمرسى.

كما اطلع على الشرح عن مشروع إنشاء نظام التبريد بالواجهة البحرية المرحلة الأولى، إضافة إلى شرح بخصوص التجهيزات الأساسية بالمنطقة السكنية بحي الجار، كما تَفَقّد مشروع إنشاء العمائر السكنية بحي السميري، واستمع إلى شرح عن ما تم إنجازه، وفي ختام الجولة قدّم شكره لفريق عمل قطاع التشغيل والصيانة لجهودهم المبذولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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