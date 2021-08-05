لَبِنة وأرضية صلبة.. نائب أمير حائل يتفاءل بمجلس الشباب ويُكَرّم داعميه

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فيما ثمّن "الرويضي" متابعة وتوجيه الإمارة وانعكاسها على تميز البرامج

تفاءل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، بأن يؤدي مجلس شباب المنطقة في السنوات المقبلة دوره المنوط به؛ وذلك بعد أن حظى بالعديد من الشركات سواء في المجال الخاص أو العام.

وأشاد نائب الأمير بما وصل إليه المجلس خلال عام واحد فقط؛ متمنيًا أن يكون ما تَحقق لبنة وأرضية صلبة لأعمال وبرامج أكبر في ظل دعم القيادة الحكيمة ومتابعة وزير الداخلية وحرص أمير المنطقة وتعاون وتكاتف الجميع.

جاء ذلك بعد رعاية نائب الأمير تكريم الداعمين لبرامج مجلس شباب المنطقة والمبدعين من شباب وفتيات، خلال العام الماضي، وقال نائب الأمير للداعمين: إن "الحفل بسيط وهو أقل ما يستحقه الحاضرون فيه"، ونقل تحياته وشكره للداعمين لبرامج المجلس ولأعضائه.

وثمّن أمين عام مجلس شباب المنطقة الدكتور جمال الرويضي، المتابعة والتوجيه لمجلس شباب المنطقة من أمير منطقة حائل ونائبه، وانعكاس ذلك على نجاح وتميز برامج وأعمال المجلس، التي شملت عقد شراكات متنوعة ومتعددة مع القطاعات الحكومية والخاصة وفي مختلف المجالات الداعمة للشباب والفتيات، وتجعلهم أكثر قدرة على خدمة الوطن والمنطقة.

وثمّن "الرويضي" جهود أعضاء مجلس المنطقة والداعمين والمتعاونين في سبيل نجاح تلك البرامج والأعمال لخدمة المجتمع.