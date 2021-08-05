ماذا تعرف عن تقدم الفاصل المدري الذي يتسبب في سقوط الأمطار خلال شهور الصيف؟

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تتعرض مصر خلال الأيام المقبلة لإحتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد الآن.

ولكن هيئة الأرصاد الجوية أوضحت أن السبب يعود للفيضانات التي تشهدها السودان الآن وتقدم الفاصل المداري، ولكن ماذا يعنى الأمر؟

وفقاً لبيان الهيئة، أن الفاصل المداري هو خط وهمي متعرج ينشأ بالقرب من خط الاستواء ويكون موازي له، ويتقدم شمال خط الاستواء في فترة الصيف بسبب رحلة الشمس، والمعروف أن هذا الخط بسبب حرارة الشمس حيث يدفع قوى تسمي كوريوليس الهواء في نصف الكرة الأرضيه الجنوبي إلى الشمال ويصبح منطقة الحد الأقصى لرطوبه وبخار الماء التي احدثتها الطاقة الشمسية سواً كانت جنوب أو شمال خط الاستواء .

وتابع بيان الهيئة :«تكون هذه المنطقة ذات ضغط منخفض بسبب حرارة الشمس لتصبح البيئة الأكثر ملائمة لحدوث العواصف الرعدية ذات البنيه القويه، حيث ان الهواء الحار المشبع ببخار الماء والرطوبه أثناء مروره على السطح ينخفض الضغط ويقل وزنه مكونأ تيارات رطبه صاعده إلى الأعلى وبفعل الفروقات الحراريه، فان تدفق الهواء الحار المستمر، يبرد كلما صعد إلى الأعلى لتحدث عملية التكثيف مكونأ السحب الركامية العالية التي يرتفع سندانها إلى عشرات الكيلومترات للاعلى وتصاحبها امطار غزيرة تؤدي إلى حدوث فيضانات أو سيول في المناطق الملاءمة لذلك».

وختمت الهيئة بيانها: «وبدأت الجهات المختصة في السودان اصدار انذارات جوية بشأن ما سوف تتعرض له خلال الايام القليلة القادمة من أمطار غزيرة ورعدية تؤدي إلى فيضانات في الأماكن المكشوفة،يتقدم الفاصل المداري شمالا ليصل إلى جنوب مصر حيث تكون عرضه بشكل أكبر لسقوط الأمطار خلال الأيام القادمة».