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رئيس الوزراء يشيد بافتتاح مدينة «سايلو فودز» ويستعرض نتائج جولات متابعة «حياة كريمة»

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رئيس الوزراء يشيد بافتتاح مدينة «سايلو فودز» ويستعرض نتائج جولات متابعة «حياة كريمة» رئيس الوزراء يشيد بافتتاح مدينة «سايلو فودز» ويستعرض نتائج جولات متابعة «حياة كريمة»

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أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع الخميس، بحدث افتتاح مدينة «سايلو فودز» المختصة في الصناعات الغذائية، بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، بتشريف الرئيس عبدالفتاح ، متوجهًا بالشكر إلى القوات المسلحة على تنفيذ هذا الصرح الإنتاجي العملاق، وفق أحدث المستويات والنظم العالمية، بما يستهدف تحقيق أهداف استقرار الأمن الغذائي.

واستعرض رئيس الوزراء نتائج الجولات الميدانية التي يقوم بها برفقة أعضاء الحكومة، لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، مشيرًا إلى أهمية هذه الزيارات في متابعة ما يتم تنفيذه، والتأكد من تذليل كل المعوقات والعقبات، ودفع سير العمل، مؤكدًا أن هذا المشروع سيغير وجه الحياة في الريف المصري، ويحسن معيشة المواطنين، ويحدث نقلة نوعية غير مسبوقة، مشددًا على أن هناك متابعة مستمرة من الرئيس لهذه المبادرة ويضعها على رأس أجندة الأولويات.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري التي عكسها تقرير مؤسسة «موديز» العالمية، التي قامت بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B2» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، وهو ما يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع أزمة «كورونا»، كما يعكس الثقة في قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عن الجائحة.

المصرى اليوم

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