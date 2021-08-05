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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الخميس، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن زيادة أسعار تذاكر السفر لقطارات السكك الحديد.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار تذاكر السفر لقطارات السكك الحديد، وأن أسعار التذاكر لكل خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري سواء المكيفة أو العادية ثابته كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات أو تغيير.

وناشدت وزارة النقل جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في الرأي العام.