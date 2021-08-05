محافظ الأقصر يبحث مع «المقاولون العرب» نسب تنفبذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر وفدا من شركة المقاولون العرب المنفذين لعدد من مشروعات المشروع الرئاسي لتطوير الريف المصرى بمبادرو «حياة كريمة» بالمحافظة، بحضور المهندس اسعد مصطفى منسق حياة كريمة بالاقصر ..

تناول اللقاء المشروعات التي تنفذها شركة المقاولون العرب في محافظة الاقصر كمشروعات «حياة كريمة» في مركزى ارمنت واسنا والمشروعات الاخرى للشركة بالمحافظة في مراكز الزينية وقراها والقرنة ومشروع الصرف الصحى في الحبيل بمركز البياضية والطود.. ومن جانبة شدد المستشار مصطفى الهم على ضرورة الإلتزام بالبرامج الزمنية المتفق عليها لانهاء المشروعات مع التأكيد على الانتهاء من كافة اعمال المقاولون العرب في المواعيد المحددة حتى يتمكن المواطن الاقصرى من الاستفادة من مشروعات الصرف الصحى .

حضر اللقاء اللواء دكتور عماد ابو العزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الاقصر والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، كما ضم وفد شركة المقاولون المهندس امام عفيفى نائب رئيس مجلس شركة المقاولون العرب والمهندس ابراهيم مبروك عضو مجلس الادارة والمهندس سمير سعد الدين عضو المجلس التنفيذى للشركة والمهندس ماهر عبدالتواب رئيس قطاع جنوب الوادى والبحر الاحمر والمهندس عماد الدين الذوق مساعد رئيس القطاع والمهندسة رقية حماد رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالاقصر والمهندس عبدالله بكرى المدير التتفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب بالاقصر .