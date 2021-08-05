محافظ الشرقية يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة إلي 230 درجة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، النزول بالحد الأدني لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2020/2021 ،على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 230 درجة بدلاً من 238 درجة، والثانوي العام خدمات 200 درجة بدلاً من 217 درجة.

أوضح محافظ الشرقية، أنه تقرر التعديل في تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2020/2021، تيسيراً على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية، والموزعين على عدد 1130 فصل دراسي بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية ،بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

أضاف المحافظ أن موعد تقديم طلاب التنسيق الثاني على موقع وزارة التربية والتعليم ،سيكون خلال الفترة من 7 إلى 26 أغسطس الجاري بالأماكن الشاغرة بالمدارس الثانوي والمدارس الفنية ،وذلك طبقا للجداول المرفقة.