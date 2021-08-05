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«صرخة أمل».. مسرحية تحكي اوجاع المرأة المصرية

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«صرخة أمل».. مسرحية تحكي اوجاع المرأة المصرية «صرخة أمل».. مسرحية تحكي اوجاع المرأة المصرية

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حينما تصرخ المرأة تجد فريق فنى مسرحى يسعى لتجسيد معاناتها والتخفيف من آلامها وطرح قضاياها بصوره تؤهل الرأى العام للاندماج في قضاياها والوقوف على حلول منجزه لتلك القضايا.

فرقة «ابداعات » المسرحية تجسد تلك الآلام برائعتها الفنية «صرخه أمل» تأليف وإخراج الدكتور طارق عبدالعزيز فرج الذي أكد على أن قضية ختان البنات تعد من أبشع صور التعذيب الجسدى والنفسى للبنت وما يستتبعه بعد ذلك من فتور بعد ذلك في العلاقات الزوجيه جراء هذه الجريمه، مضيفاً أن المسرحيه تتناول أيضاً قضية التحرش التي مازالت تعانى منها معظم النساء وتحتاج إلى قوانين رادعه لبتر تلك الجريمة والتى لا ينبغى أن توجد في المجتمع المصرى .

وأضاف الدكتور طارق عبدالعزيز أن مسرحيه «صرخه أمل» تتناول أيضاً جريمة العنف ضد المرأة بكافه صورها وآلامها وعدم إحترام ضعف المرأة وتقديرها كما ينبغي كونها عماد الأسره المصرية.

وأشار الدكتور طارق عبدالعزيز إلى قضية إقصاء المرأة من حقها في الميراث وهى قضية جدليه مترسخه في أعماق بعض الأماكن في مصر والتى تحتاج إلى قوانين رادعه ليحق الحق طبقا للشرع الذي اقره المولى عز وجل في كتابه الكريم وأكد عليه بآيات قرآنيه واضحة.

جدير بالذكر أن فرقة «ابداعات مصر» المسرحيه قدمت للمجتمع المصرى أربع قضايا مجتمعيه هامه ساندت فيها المرأة والطفل المصرى وحصلت بها على العديد من الجوائز وهذه الأعمال هي «قبل الآوان»عن زواج القاصرات و«ورود بتتفتح»عن أطفال الشوارع و«رماد العمر» عن المرأة المعيله كما قدمت «ابداعات مصر» مسرحية «الضفيره» وحثت فيها على ضرورة التحام النسيج الوطنى مسلمين ومسح يين في مصر.

المصرى اليوم

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