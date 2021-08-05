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فيروز ترفع صوتها بالغناء في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت: «هل تسمعون؟» ()

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فيروز ترفع صوتها بالغناء في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت: «هل تسمعون؟» (فيديو) فيروز ترفع صوتها بالغناء في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت: «هل تسمعون؟» ()

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كشفت الفنانة اللبنانية فيروز عن حزنها على سقوط ضحايا ووفيات إثر حادث انفجار مرفأ بيروت وذلك في الذكرى الأولى للانفجار، أمس الأربعاء.

وقالت الفنانة في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بـ«تويتر»، مقطعا من أغنيتها «يابني أمي» وتقول فيه: «هل تسمعون؟.. مات أهلي» وشاركت بمقطع بصوتها وتغنيها، والاغنية كلمات جبران خليل جبران وألحان زكي ناصيف.

وكان الكثير من الفنانين يعيدون نشر مقاطع فيديو من كواليس الحادث، ليلة أمس، من بينهم: الفنانة هيفاء وهبي ونادين نسيب نجيم وراغب علامة، للكشف عن مدى تأثرهم وحزنهم على بلدهم لبنان.

يذكر أن الانفجار وقع في 4 أغسطس الماضي وأسفر عنه وفاة أكثر من 200 شخص ومئات الجرحى، بالإضافة إلى أضرار في الممتلكات طالت أماكن عديدة في العاصمة اللبنانية.

وأحيا اللبنانين الذكرى الأولى بخروج أهالي ضحايا انفجار المرفأ في تظاهرات بالشوارع، وأقيم قداس مركزي في المرفأ ترأسه البطريرك الماروني بشارة الراعي، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في بيروت.

المصرى اليوم

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