«الأمن الاقتصادي»: ضبط (12634) قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة

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إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية،.

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (2654) قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

كما شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (12634) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد .

كما قامت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بحملات أسفرت جهودها عن ضبط (115) قضية في مجال «الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».



كما اسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1301) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر).