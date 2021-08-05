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إصابة 14 شخصًا في تصادم سيارتين بمركز دسوق

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إصابة 14 شخصًا في تصادم سيارتين بمركز دسوق إصابة 14 شخصًا في تصادم سيارتين بمركز دسوق

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أصيب 14 شخصا في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل، على طريق الغنيمي العجوزين، بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وكانت غرفة عمليات صحة كفر الشيخ قد تلقت إشارة من غرفة عمليات الإسعاف ببلاغ بحادث تصادم على طريق الغنيمي العجوزين، بمركز دسوق، وأنه جرى الدفع بـ 15 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، ليتم إعلان حالة الطوارئ بمستشفى دسوق العام لاستقبال المصابين.

وتبين من المؤشرات الأولية إصابة 14 شخصا بإصابات مختلفة نتيجة الحادث، وأنه يتم التعامل معهم الآن داخل استقبال مستشفى دسوق العام، كما يجري رصد بيانات وأسماء المصابين في الحادث.

المصرى اليوم

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