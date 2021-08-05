لها رائحة.. ضبط لحوم فاسدة في محل وجبات في القليوبية

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ضبطت مباحث التموين في القليوبية مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص عثر به على كمية كبيرة من مقطعات اللحوم الغير صالحة للاستخدام الادمى وتم التحفظ عليها وتحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من مباحث التموين تفيد قيام حملة لضبط الاسعار والمحلات الغير مرخصة والتاكد من صلاحية المعروض في الاسواق وصلاحيتة للاستخدام الادمى اسفرت الحملة عن ضبط مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص عثر به على 1،4طن مقطعات ومفروم لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية ولها رائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً للبيع للجمهور

كما تم ضبط محل بدال تموينى وبحوزته 1،95 طن سكر و420 عبوة زيت تموينى مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام صاحب المحل بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة واخطرت النيابة فتولت التحقيق