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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى ،وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1306) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

قالت الداخلية في بيان لها صباح اليوم الخميس: «من أبرز القضايا ضبط 2،24 طن لحوم وكبدة مجمدة معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة مع المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية في القاهرة».

وأضافت: «تم ضبط 1،4 طن مقطعات ومفروم لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، مع مالك مطعم للوجبات الجاهزة دون ترخيص في القليوبية، كما تم ضبط 1،1 طن أسماك مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، مع مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية في الشرقية».

وتابعت: «تم ضبط 5 طن أرز أبيض معبأ داخل أجولة بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى، ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، مع مالك مخزن للسلع الغذائية دون ترخيص في المنوفية، وضبط 3،7 طن ملح طعام معبأ داخل أجولة بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى، ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة مع مالك مطحن لتعبئة ملح الطعام دون ترخيص في الغربية».

وشددت: «تم ضبط المدير المسؤول عن محل بدال تموينى في الجيزة، وبحوزته 1،6 طن سكر و468 عبوة زيت تموينى مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط 4،5 طن منظفات صناعية دون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، مع مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية في الشرقية».

وتابعت: «تم ضبط 5 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، مع مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية في الشرقية،كما تم ضبط قائد سيارة بمحافظة البحيرة بحوزته 4،1 طن أسمدة زراعية مدعمة ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»