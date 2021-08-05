كشف غموض العثور على جثة متفحمة بمركز إسنا جنوبي الأقصر

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نجحت الأجهزة الأمنية بمركز اسنا، جنوب الأقصر، من كشف غموض العثور على جثة متفحمة، بمنطقة نجع الشيخ فضيل بعدما تم استدراجه لمنطقة مهجورة وضربه على راْسه باستخدام آلة حديدية، «الشاكوش»، وسكب البنزين عليه وإشعال النيران في جسده لإخفاء معالم الجريمة .

كان اللواء خالد عبدالحميد، مدير امن قنا، اخطارا، من مركز شرطة اسنا، يفيد عثور الاهالى على جثة متفحمة لشخص مجهول، بمنطقة نجع الشيخ فضيل، التابعة لمدينة اسنا، والذى قرر تشكيل فريق بحث من مباحث المركز بالتنسيق مع ادارة البحث الجنائي، لكشف غموض الواقعة .

وبتكثيف التحريات من رجال المباحث، بقيادة العقيد، محمد الطيب، رئيس فرع البحث الجنائي، واحمد عِوَض، رئيس مباحث اسنا تبين وجود خلافات عائلية بين المجنى عليه مع اشقائه، والتوصل لمرتكبي الواقعة والقاء القبض عليهما وهما كل من «ح. ن. ع»40 عاما، وشقيقه «ط .م.ع» 33 عاماً، واللذين قاما بالاعتراف بارتكاب الواقعة ضد المجنى عليه والذى يدعى «ي.ا.ا» 41 عاماً، بعدما قاما باستدراجه لمنطقة جبلية بناحية قرية توماس وعافية، وقاما بضربه على رأسه باستخدام آلة حديدية «الجاكوش» ثم قاما بسكب البنزين على جسده واشعال النيران فيه بالكامل حتى احترق الجسد، لإخفاء الجريمة وحتى لا يفتضح أمرهما، ولوجود خلافات بينهم ..

تم تحرير محضر بالواقعة، واخطار النيابة بالواقعة، والتى قررت حبس المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيقات .