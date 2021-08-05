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تقتصر هذه المهن على المواطنين فقط (التفاصيل)

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السعودية تقتصر هذه المهن على المواطنين فقط (التفاصيل) تقتصر هذه المهن على المواطنين فقط (التفاصيل)

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بدأت في تطبيق قرار توطين «قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين»، وانتهاء فترة السماح المحددة، منذ 4 أغسطس الجاري.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر في أبريل الماضي، 3 قرارات وزارية لتوطين عدد من الأنشطة والمهن في سوق العمل.

ووفقاً لقناة العربية يدخل قرار التوطين حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من تاريخ نشره وبحسب الدليل الإجرائي للقرار، فإنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية بعد انتهاء فترة السماح على جميع المنشآت غير المتقيدة بالقرار، حيث إن المخالفات في القرار يشملها تطبيق نوعين من العقوبات وهي توظيف العمالة غير السعودية في مهن مقصورة على السعوديين، وعدم الالتزام بنسب التوطين.

وشمل القرار الأول قصر العمل على السعوديين في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات.

المصرى اليوم

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