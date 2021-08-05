رئيس "سدايا" يزور مركز التحكم بالعمليات الرقمية في stc

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شاهد عرضاً مرئياً عن العمليات المتقدمة في مجالات عدة

التقى رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، رئيس مجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد في مقر المجموعة في الرياض، وذلك في إطار الشراكة بين الجانبين بحضور مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، والمشرف على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد التويجري، وعدد من المسؤولين.

واطلع الدكتور "الغامدي" خلال اللقاء على مركز التحكم بالعمليات الرقمية (DOCC) في stc، وشاهد عرضاً مرئياً عن العمليات الرقمية المتقدمة التي يقدمها المركز في مجالات المحاكاة وإدارة البنية الرقمية وإدارة الأزمات والابتكار، بما يعزز مكانة المملكة بصفتها مركزاً إقليمياً رائداً للأعمال "HUB Business".

وثمّن شراكة الهيئة مع stc في عدة مشاريع وطنية تسهم في دعم الجهود نحو تمكين التحول الرقمي لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة بالتواؤم مع أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يأتي ذلك منسجماً مع توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ودعمه غير المحدود نحو تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أقصى استفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي؛ بما يسهم في تعظيم أثر هذه المشاريع واستدامتها وانعكاس ذلك على الاقتصاد في المملكة.

من جانبه، أكد "الوتيد" أن التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أثمر نجاحاً لافتاً في تسخير التقنية وتوفير الخدمات الرقمية المبتكرة في المملكة، مشيراً إلى تعاون الجهتين في تطبيق "توكلنا" الذي تجاوز عدد مستخدميه 22 مليوناً فيما تجاوز عدد عملياته التفاعلية لخدمة العملاء 4 ملايين عملية تفاعلية منذ الإطلاق، وبنسبة رضا فاقت 90%. إضافة إلى تعاون الجهتين في خدمة سوار "نسك" لمساعدة الحجاج في الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية حيث كان له أثره الفاعل في نجاح تجربة الحج الذكي لهذا العام.

وقال "الوتيد": إن مركز التحكم بالعمليات الرقمية يمثل لبنة أساسية، لتكون stc مركزاً إقليمياً بمنظومة من الخدمات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يحقق أهداف تمكين التحول الرقمي في مختلف المجالات، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة التي تقع عند ملتقى ثلاث قارات، مع تعزيز الاستثمار في خدمات الربط الدولي ومراكز البيانات لاستخلاص القيمة من الأصول المتعددة والخدمات والتقنيات المتقدمة للمجموعة.

ويعد مركز التحكم بالعمليات الرقمية أكبر مركز تشغيل متكامل من نوعه في المنطقة، إذ تبلغ مساحته 42 ألف متر مربع، ويتسع لنحو 2300 موظف، ويشغل أكبر البوابات الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بسعة 8.4 تيرا في الثانية، وترتبط بأكثر من 4 كوابل بحرية.

ويضم أحدث نظم الحماية والتوزيع بالعالم لتأمين منظومة خدمات الشركة بشكل عام ومنظومة دوائر وحلول نقل خدمات البيانات والدوائر الصوتية لكل العملاء، إضافة إلى عدد من أنظمة توطين المحتوى العالمي لتكون شبكة stc من أكثر شبكات العالم نقلاً لحركة الإنترنت خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي.