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مسؤول أمريكي يحذر: هذا الأمر قد يؤدي لظهور متغير أقوى يُبطل اللقاحات!

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مسؤول أمريكي يحذر: هذا الأمر قد يؤدي لظهور متغير أقوى يُبطل اللقاحات! مسؤول أمريكي يحذر: هذا الأمر قد يؤدي لظهور متغير أقوى يُبطل اللقاحات!
قال: قبل شهرين فقط كان لدينا 10 آلاف حالة ومحتمل أن تنتهي إلى 200 ألف

مسؤول أمريكي يحذر: هذا الأمر قد يؤدي لظهور متغير أقوى يُبطل اللقاحات!

توقّع مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، أن تسجل الولايات المتحدة ما يصل إلى 200 ألف حالة إصابة يومياً بفيروس كورونا في الخريف القادم.

وقال "فاوتشي": "قبل شهرين فقط، كان لدينا نحو 10000 حالة إصابة في اليوم.. أعتقد أنه من المحتمل أن ينتهي بنا الأمر بتسجيل ما بين 100000 و200000 حالة"، مبيناً أن سبب ارتفاع حالات الإصابة يعود إلى "وجود حوالي 93 مليون شخص في هذا البلد مؤهلون للتطعيم ولم يتم تطعيمهم".

ووفق " اليوم"، أعرب "فاوتشي" عن قلقه من أن "العدد الكبير من الأشخاص غير المحصنين قد يؤدي إلى ظهور متغير أقوى يمكنه إبطال اللقاحات التي تم إعطاؤها"، مضيفاً: "إذا لم نقم بلجم تفشي الفيروس إلى درجة تلقيح النسبة الهائلة من السكان، فإن ما سيحدث هو أن الفيروس سيستمر في الانتشار خلال الخريف حتى الشتاء، ويمكن أن ينتج عن متغير جديد".

وقال: "نحن محظوظون جداً لأن اللقاحات التي لدينا الآن تعمل بشكل جيد جداً ضد المتغيرات"، معرباً عن أمله بأن يتم تطعيم المزيد من الأفراد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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