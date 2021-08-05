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منذ ظهوره.. كورونا يحصد أكثر من 200 مليون إصابة في العالم

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منذ ظهوره.. كورونا يحصد أكثر من 200 مليون إصابة في العالم منذ ظهوره.. كورونا يحصد أكثر من 200 مليون إصابة في العالم
الحالات اليومية تشهد ارتفاعاً ملموساً بسبب انتشار "دلتا"

منذ ظهوره.. كورونا يحصد أكثر من 200 مليون إصابة في العالم

تجاوز العالم حاجز الـ200 مليون إصابة بفيروس كورونا، منذ رصده للمرة الأولى في ديسمبر 2019، وذلك وفق إحصاء لوكالة "فرانس برس".

وتشهد الإصابات ارتفاعاً جديداً وتزيد الوفيات بوتيرة أقل، طبقًا لإحصاء الوكالة الذي اعتمد على الأرقام الرسمية حتى صباح الخميس.

وسجلت أكثر من 600 ألف حالة يومية بمعدل وسطي في الأيام السبعة الأخيرة في العالم، أي بارتفاع نسبته 68 % مقارنة بأدنى مستوى لها في منتصف يونيو (360 ألف إصابة يوميًا).

وتعود هذه الزيادة إلى انتشار المتحور "دلتا" شديد العدوى، الذي رُصِد للمرة الأولى في الهند.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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