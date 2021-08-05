أخبار عاجلة

بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك -
الجيزة تضبط مصانع غير مرخصة و 11 توك توك -
محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بشق الثعبان -
نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ورابط البث المباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم -
«جامع والعناني» يبحثان الاستعدات النهائية للمشاركة في إكسبو -
سمير حلبية: جلسة مع الزملك لحسم صفقة العراقي..ولم نقيد اللاعب في افريقيا -
«توتنهام» يُقدم عرضًا جديدًا لضم «فلاهوفيتش» -
برشلونة يتخذ قرارًا جديدًا بشأن «جريزمان» -
«بيانيتش» يطلب العودة إلى «يوفنتوس» الإيطالى -
«ريال مدريد»: لن نتحدث عن المفاوضات مع «مبابى» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جانتس: إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران

Print
جانتس: إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران جانتس: إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استعداد إسرائيل لشن هجوم عسكري على إيران، واصفا إياها بأنها «مشكلة عالمية.

وجائت هذه التصريحات على لسان وزير الدفاع بدولة الاحتلال، بيني جانتس، أن إيران على بعد 10 اسابيع من الحصول على مواد تمكنها من صنع قنبلة نووية.

ورد جانتس، في حوار مع Ynet الإسرائيلية ، إيجابا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران، وذلك بعد ساعات من تصريحه خلال موجز صحفي بأن طهران الآن على بعد 10 أسابيع فقط من الحصول على مواد انشطارية سوف تمكنها من تصنيع قنبلة نووية.

وقال غانتس إن إيران دون أدنى شك تحاول تحدي إسرائيل على عدة أصعدة ولذلك تعزز نفوذها في لبنان وغزة وتنشر قوات تابعة لها في سوريا والعراق، بالإضافة إلى دعم طهران لجماعة الحوثيين في اليمن.

وشدد وزير الدفاع بدولة الاحتلال الإسرائيلي على أن الدولة العبرية بدورها مستعدة لمواجهة إيران على أصعدة مختلفة، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة أن تعزز تل أبيب قدراتها في هذا المجال لأن هذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على مستقبلها.

وأضاف: «نتصرف بطرق مختلفة وبكثافة مختلفة، وسنستمر في فعل ذلك».

ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى الإدراك أن إيران «ليست مشكلة خاصة بإسرائيل» بل إنها مشكلة عالمية، وألقى اللوم مجددا على إيران في الهجوم الذي استهدف الأسبوع الماضي الناقلة «ميرسر ستريت» قبالة سواحل سلطنة عمان.

واختتم جانتس بالقول إنه يجب إيجاد توازن سياسي-استراتيجي بين إسرائيل والمجتمع الدولي تجاه إيران، مضيفا أنه يتعين على العالم والمنطقة التعامل مع طهران أيضا من الناحية العسكرية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
دراسة : 71 % من رائدات الاعمال لديهن مواقع الكترونية علي شبكة الإنترنت

دراسة : 71 % من رائدات الاعمال لديهن مواقع الكترونية علي شبكة الإنترنت

شبكة "apnews": الدوري السعودي يسعى لأن يكون المارد "الآسيوي" بدلاً من "الصيني"

شبكة "apnews": الدوري السعودي يسعى لأن يكون المارد "الآسيوي" بدلاً من "الصيني"

ضربة أمنية جديدة.. سقوط شبكة للترويج لـ«البيتكوين» في الدقهلية

ضربة أمنية جديدة.. سقوط شبكة للترويج لـ«البيتكوين» في الدقهلية

اليوم بداية بث شبكة قنوات SSC الفضائية لدوري المحترفين السعودي

اليوم بداية بث شبكة قنوات SSC الفضائية لدوري المحترفين السعودي