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محافظ القاهرة يعقد اجتماعا مع مسؤولي شركتي خدمات بيئية

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محافظ القاهرة يعقد اجتماعا مع مسؤولي شركتي خدمات بيئية محافظ القاهرة يعقد اجتماعا مع مسؤولي شركتي خدمات بيئية

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عقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اجتماعًا مع مسؤولي شركتي ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات وانفيروماستر للخدمات البيئية وتدوير المخلفات لبحث الخطوات التنفيذية لاستلام الشركتين عملهما في المنطقتين الشرقية والغربية أوائل الشهر القادم .

وأكد أن المحافظة ستعمل على تذليل كافة العقبات وتوفير كافة الوسائل المساعدة لشركات النظافة الجديدة لإنجاح المنظومة الجديدة، مشيرا إلى أهمية أن يشعر المواطن باختلاف في مستوى النظافة سواء في الشارع أو في الجمع السكني المنتظم .

كما أكد محافظ القاهرة أن منظومة النظافة بالعاصمة تلقى اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية وشهدت دعمًا كبيرًا من رئيس مجلس الوزراء وكافة أجهزة الدولة لتمكين المحافظة من أداء دورها المنوط بها باعتبارها عاصمة الدولة وواجهتها، مشدداً على دعم المحافظة وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لجهود الشركتين لأننا جميعاً شركاء في تنفيذ مهمة وطنية لخدمة المواطن المصرى .

وأكد على أهمية التعاون والتنسيق الجيد بين المحافظة وشركتي «انفيرو ماستر» و«ارتقاء» لتحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع بما يحقق رضا المواطن عن تلك الخدمة المهمة وتشعره بوجود إنجاز في هذا الملف الذي تتابعه القيادة السياسية بصورة مستمرة .

وطالب خلال الإجتماع بضرورة توفير صناديق قمامة أمام جميع المحال لعدم إلقاء المخلفات في الشارع، ورفع القمامة على مدار اليوم في جميع الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية وإزالة تراكمات القمامة ومخلفات الهدم «الردش» وكنس الشوارع وإعادة الشكل الجمالي والحضارى لشوارع العاصمة وأن تقوم هيئة النظافة بالإهتمام بالجزر الوسطى وأعمال التجميل بالشارع ليشعر المواطن بالقاهرة خلال تحركه في الشارع بوجود تغيير حقيقى في مستوى النظافة .

كما استعرض اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة الإجراءات التنفيذية للعقود المبرمة مع الشركتين اللتين ستبدآن العمل في المنطقتين الشرقية والغربية أوائل الشهر القادم وإجراءات تسلم المقرات والمعدات التي ستشارك في أعمال النظافة وخطة التشغيل المقترحة من الشركتين .

المصرى اليوم

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