بالمجان.. 2100 عامل يخضعون للكشف الطبي ضد «الدرن» في مصانع القليوبية

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نظمت مديرية الصحة بالقليوبية قافلة طبية للكشف المبكر عن مرض الدرن في عدد من مصانع المحافظة وذلك بسيارة الكشف الجموعى بالأشعة واستهدفت القافلة مصانع سندبيس وشبين القناطر والبرادعة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان وعلى مدار ثلاثة أيام

وقال الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية انه تم توفير حافلة الكشف الطبي المبكر والمزودة بجهاز الأشعة الديجيتال بإشراف الدكتور خالد عز الدين مدير عام الأمراض الصدرية بوزارة الصحة واستفاد من القافلة ١٧٠٠ شخص حيث تم فحصهم بجهاز الأشعة كما تم الكشف على ٤٠٠ حالة لأغراض صدرية أخرى بالإضافة إلى الندوات التثقيفية عن مرض الدرن وتم توزيع كتيبات توضيحية عن طرق مكافحة المرض .

واكد وكيل وزارة الصحة ان جميع الخدمات المقدمة في القافلة من فحص وأشعة وعلاج بالمجان كما شارك في القافلة الدكتورة مفيدة رجاء مدير إدارة الأمراض الصدرية بالقليوبية والتي قامت بالعمل على الكشف وإلقاء الندوات التثقيفية وشاركها بالكشف الطبي على المواطنين الدكتور محمد عبدالحليم من الوزارة