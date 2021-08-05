بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات .. ضبط 6 عاطلين في حملة أمنية بطوخ

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ألقت مباحث مركز شرطة طوخ القبض على 6 عاطلين بحوزتهم اسلحة نارية ومخدرات خلال حملة شنتها أجهزة الأمن لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وأحيل جميع المتهمين للنيابات المختصة فتولت التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة طوخ يفيد بقيام حملة أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، واستهدفت الحملة قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت عن ضبط 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كما تم إلقاء القبض على 3 عاطلين بحوزتهم كميات من المخدرات مختلفة الأنواع.

كما تمكنت الحملة التي شارك فيها مباحث تنفيذ الأحكام من تنفيد 2341 حكما قضائيا متنوعا وتولت النيابة التحقيق.