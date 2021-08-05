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"السديس": استحداث منصب وكالة مساعدة لتمكين المرأة في هيكلة الرئاسة القادمة

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"السديس": استحداث منصب وكالة مساعدة لتمكين المرأة في هيكلة الرئاسة القادمة "السديس": استحداث منصب وكالة مساعدة لتمكين المرأة في هيكلة الرئاسة القادمة
لتحقيق أقصى استفادة من الكوادر النسائية المتميزة وتسخير جهودهن في خدمة الزوار

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا باستحداث منصب وكالة مساعدة لتمكين المرأة؛ في ظل الجهود القائمة لتمكين المرأة في الحرمين الشريفين.
وتهدف الرئاسة العامة إلى مواصلة العمل على تحقيق أقصى استفادة من الكوادر النسائية المتميزة، وتسخير جهودهن في خدمة الزوار والحجاج والمعتمرين، وفق رؤية المملكة العربية (2030).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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