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شاهد.. جولات رقابية تباشر بدء توطين المجمعات التجارية بمكة ومحافظاتها

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تنفذها "الموارد البشرية" داعية للإبلاغ عن المخالفات.. قرار عام باستثناء محدود

شاهد.. جولات رقابية تباشر بدء توطين المجمعات التجارية بمكة ومحافظاتها

نفذت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، مجموعة من الجولات الميدانية على المجمعات التجارية بجميع محافظات المنطقة؛ وذلك تزامناً مع بدء تطبيق قرار توطين المجمعات التجارية "قصر العمل فيها على السعوديين"، للتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بتطبيق قرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.

هذا ويسري هذا القرار على جميع المهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات، ويأتي هذا القرار تماشياً مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ودعم إجمالي الناتج المحلي.

ودعا فرع الوزارة أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فايروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين، إذ إن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة في مختلف المدن والمحافظات التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

كما أكد الفرع على الجميع ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق "معاً للرصد" المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

شاهد.. جولات رقابية تباشر بدء توطين المجمعات التجارية بمكة ومحافظاتها

شاهد.. جولات رقابية تباشر بدء توطين المجمعات التجارية بمكة ومحافظاتها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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