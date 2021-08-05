تشميع مركز جراحات غير مرخص وضبط أدوية مجهولة المصدر بالشرقية

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شنت إدارة العلاج الحر، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومفتشي الإدارة الصحية بفاقوس والحسينية، حملة موسعة للمرور على المنشآت الطبية الخاصة والدوائية، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، للمرور المكثف على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»، والمنشآت الدوائية، لإحكام الرقابة على سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط مركز جراحات بفاقوس يعمل بدون ترخيص، وضبط أدوية ومستلزمات طبية مخالفة بالمركز منها أدوية جدول ثالث مخدرات، وقام مفتشي الحملة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتشميع المركز غير المرخص، وتحرير المحضر اللازم بمركز شرطة فاقوس.

وفي سياق متصل تمكنت الحملة من ضبط مركز علاج طبيعي يعمل بدون ترخيص بالحسينية، يحوي أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بدون فواتير رسمية، بالإضافة إلى أجهزة غير مرخصة، وقام مفتشي الحملة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بمركز شرطة الحسينية.

كما أسفرت جهود الحملات عن ضبط مخالفات دوائية بواقع ٦٨٦ قرص وعبوة ووحدة وسرنجة وزجاجة وقسطرة، لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة، وتم تحريز المضبوطات.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.