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خسر منتخب مصر لكرة اليد من نظيره منتخب فرنسا بنتيجة 27-23 في المباراة التي جمعت الفريقين صباح اليوم الخميس 5-8-2021 على ملعب يويوغي الوطني في إطار الدور نصف النهائي لمنافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020

وسارت أحداث المباراة على النحو التالي:

د2: منتخب مصر لكرة اليد يفتتح أهداف المباراة عن طريق محمد سند

د10: منتخب فرنسا يقلص الفارق ولكن رمية جزاء ينفذها أحمد الأحمر تحافظ على فارق الهدفين

د15: منتخب فرنسا لكرة اليد يتعادل مع منتخب مصر لأول مرة خلال اللقاء 7-7

د18: أول تقدم لمنتخب فرنسا على مصر 8-7

د24: أحمد الأحمر يستعيد التقدم لـ منتخب مصر لكرة اليد بنتيجة 11-10

د26: الحارس عصام الطيار يدخل بدلا كريم هنداوي كاتونجو

د27: علي زين يسدد في العارضة

د29: تبادل شرس للهجمات بين المنتخبين والتعادل مسيطر على الموقف

وقت مستقطع قبل 5 ثواني فقط على نهاية الشوط الأول

د30: منتخب مصر يشن هجمة في محاولة للخروج متقدمًا في نهاية الشوط ولكن حارس فرنسا يتصدى لها

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

د1: منتخب فرنسا يبدأ الشوط الثاني بالتسجيل لتصبح النتيجة 13-14

د3: أحمد هشام دودو يتعادل لـ منتخب مصر لكرة اليد 14-14

د6: دقيقتين طرد لدودو مع تقدم فرنسا 16-14

د11: بكار يستعيد التعادل لمنتخب مصر 17-17

د15: أول طرد لمدافع منتخب فرنسا مع تقدمها 20-18

د23: تقدم فرنسا 23-21

د28: حارس فرنسا يواصل تألقه ويمنع مصر من التسجيل والفارق يرتفع لـ 4 أهداف 26-22

نهاية المباراة بفوز فرنسا 27-23

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة مباراة مصر ضد أستراليا عبر قناة بي إن سبورت اكسترا 2 المفتوحة

التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ:3/4

بث مباشر .. منتخب مصر لكرة اليد ضد فرنسا في اولمبياد طوكيو