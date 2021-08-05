منتخب مصر لكرة اليد يخسر من فرنسا وينافس على برونزية طوكيو 2020 (صور)
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خسر منتخب مصر لكرة اليد من نظيره منتخب فرنسا بنتيجة 27-23 في المباراة التي جمعت الفريقين صباح اليوم الخميس 5-8-2021 على ملعب يويوغي الوطني في إطار الدور نصف النهائي لمنافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
وسارت أحداث المباراة على النحو التالي:
د2: منتخب مصر لكرة اليد يفتتح أهداف المباراة عن طريق محمد سند
د10: منتخب فرنسا يقلص الفارق ولكن رمية جزاء ينفذها أحمد الأحمر تحافظ على فارق الهدفين
د15: منتخب فرنسا لكرة اليد يتعادل مع منتخب مصر لأول مرة خلال اللقاء 7-7
د18: أول تقدم لمنتخب فرنسا على مصر 8-7
د24: أحمد الأحمر يستعيد التقدم لـ منتخب مصر لكرة اليد بنتيجة 11-10
د26: الحارس عصام الطيار يدخل بدلا كريم هنداوي كاتونجو
د27: علي زين يسدد في العارضة
د29: تبادل شرس للهجمات بين المنتخبين والتعادل مسيطر على الموقف
وقت مستقطع قبل 5 ثواني فقط على نهاية الشوط الأول
د30: منتخب مصر يشن هجمة في محاولة للخروج متقدمًا في نهاية الشوط ولكن حارس فرنسا يتصدى لها
نهاية الشوط الأول
بداية الشوط الثاني
د1: منتخب فرنسا يبدأ الشوط الثاني بالتسجيل لتصبح النتيجة 13-14
د3: أحمد هشام دودو يتعادل لـ منتخب مصر لكرة اليد 14-14
د6: دقيقتين طرد لدودو مع تقدم فرنسا 16-14
د11: بكار يستعيد التعادل لمنتخب مصر 17-17
د15: أول طرد لمدافع منتخب فرنسا مع تقدمها 20-18
د23: تقدم فرنسا 23-21
د28: حارس فرنسا يواصل تألقه ويمنع مصر من التسجيل والفارق يرتفع لـ 4 أهداف 26-22
نهاية المباراة بفوز فرنسا 27-23
وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة مباراة مصر ضد أستراليا عبر قناة بي إن سبورت اكسترا 2 المفتوحة
التردد: 11052
القمر الصناعي القناة: نايل سات
معامل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ:3/4