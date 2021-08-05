★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أطلت الفنانة بوسي بأناقة خطفت الأنظار، بعد غياب عن الساحة الغنائية لأشهر خلال حضورها، مساء الأربعاء، حفل زفاف المنتجة إسراء طاهر، نجلة شقيقة المنتجين مدحت وجمال العدل داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

واختارت الفنانة فستانًا تسيطر عليه الورود الحمراء، لذا شبهها الجمهور بتقليدها للفنانة ياسمين عبدالعزيز، حيث أطلّت الثانية من قبل بنفس الفستان في فيلم «أبوشنب»، وفستان ثاني يشبهه إلى حد كبير في حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج «معكم»، منذ أكثر من عام.

ونالت تعليقات مُكثفة للإشادة بجمالها وأناقتها قائلين: «جمال بنت البلد»، فيما وصفها آخرون بالتقليد لـ«عبدالعزيز»: «فستان ياسمين عبدالعزيز»، وتابع آخر: «فستان ياسمين عبدالعزيز في برنامج منى الشاذلي».

كانت الفنانة ظهرت في مقطع فيديو من حفل الزفاف، أمس الأربعاء، وتستمتع بأوقاتها مع الفنانتان هنا الزاهد وهنادي مهنا ويرقصان معًا.

يذكر أن المنتجة إسراء طاهر احتفلت بزفافها على مدير التصوير سامح الأمير، في حفل ضخم شهد حضور نخبة كبيرة من مشاهير الفن على رأسهم، يسرا، آسر ياسين، أحمد خالد صالح وزوجته «مهنا»، مايان السيد، بالإضافة إلى محمد فراج وزوجته بسنت شوقي وغيرهم.